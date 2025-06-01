Паула Бадоса: всё ещё далека от того уровня, которого хочу достичь

10-я ракетка мира испанка Паула Бадоса поделилась ощущениями после выступления на «Ролан Гаррос» – 2025.

«Мы улыбаемся и продолжаем.

Я счастлива снова быть на корте. Теннис — это моя страсть, и возможность соревноваться и проживать всю эту красоту — бесценна. Я всё ещё далека от того уровня, которого хочу достичь, но я знаю, что это всё — процесс. Как и во всём в жизни, ничего не приходит мгновенно.

Я так много узнаю о себе в этом пути и очень горжусь тем, что преодолела все бури. Бури необходимы в жизни, потому что после них выходит солнце. Но ещё важнее то, что ты сам становишься сильнее. В этом и есть суть: развиваться и расти через опыт.

Так что я принимаю путь, доверяю процессу и нахожу в себе силу гнаться за мечтой, несмотря ни на какие преграды», – написала Бадоса в одной из социальных сетей.

Напомним, на «Ролан Гаррос» – 2025 Паула Бадоса дошла до третьего круга, где уступила Дарье Касаткиной (1:6, 5:7).