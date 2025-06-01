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«Отсутствие тенниса — это хорошо». Тим Хенмэн — о большом количестве турниров в туре

«Отсутствие тенниса — это хорошо». Тим Хенмэн — о большом количестве турниров в туре
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Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о чрезмерном количестве турниров в сезоне. Он считает, что в туре нужно сократить число турниров, чтобы зрители получали от этого больше наслаждения.

«Слишком много тенниса неуместно. Отсутствие тенниса — это хорошо. Через неделю после «Большого шлема» игроки уйдут на перерыв. Так что, когда вы видите их на экранах, это имеет большое значение», — приводит слова Хенмэна The Tennis Letter.

Последним в карьере Хенмэна стал 2007 год. Он завершил профессиональную карьеру в сентябре матчем отборочного этапа Кубка Дэвиса против сборной Хорватии.

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