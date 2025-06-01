Самсонова — Циньвэнь: россиянка сравняла счёт в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 1 июня, в рамках 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 проходит матч между 18-й ракеткой мира россиянкой Людмилой Самсоновой и представительницей Китая Чжэн Циньвэнь, занимающей седьмую строчку рейтинга WTA. Второй сет завершился со счётом 6:1 в пользу Самсоновой.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
18
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|1
|6
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Самсоновой (0-1 на грунте). На песчаных кортах Циньвэнь выиграла у Людмилы ещё в Палермо-2021. Три последние встречи были в сезоне-2023, и две из них, в Абу-Даби и в Монреале, остались за россиянкой.
Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
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