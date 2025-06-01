Паолини — о поражении от Свитолиной: на одном из матчболов мне следовало сыграть иначе

Четвёртая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини рассказала о причинах поражения в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2025, в котором она уступила украинской теннисистке Элине Свитолиной со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 1:6.

– Это был тяжёлый матч. Думаю, мы сыграли отлично. У меня были шансы. Она играла хорошо. Я не воспользовалась ими. Это теннис. Поэтому принять поражение сложно… Но я должна.

– Есть ли какие-то причины поражения, которые ты можешь назвать?

– Причины? Не знаю, она – отличный игрок. Я не использовала свои шансы должным образом. Может быть, на одном из матчболов мне следовало сыграть иначе. Как я уже сказала, она – отличный игрок и это теннис, иногда поражения случаются. Да, их тяжело признавать, но это необходимо делать, – сказала Паолини на пресс-конференции после матча четвёртого круга «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2025 Элина Свитолина сыграет с победительницей встречи между полькой Игой Швёнтек и казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.