Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мы мотивируем друг друга». Элина Свитолина — о камбэках Монфиса

«Мы мотивируем друг друга». Элина Свитолина — о камбэках Монфиса
Аудио-версия:
Комментарии

14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» ответила, вспоминает ли она во время матчей камбэки своего мужа Гаэля Монфиса. В четвёртом круге соревнований Свитолина обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 6 1
4 		7 8 6
         
Элина Свитолина
14
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

— Ваш муж, Гаэль Монфилс, хорошо знаком с этими невероятными пятью сетами. Он очень хорошо знаком с пятисетовыми матчами и переломами в матчах, которые выходят из-под контроля. Когда ситуация осложняется в такие моменты, вспоминаете ли вы ключевые моменты тех матчей и говорите ли себе: «Я хочу сделать то же самое»?
— На самом деле, мы мотивируем друг друга. На корте всё по-другому. Иногда это не твой день, не твой лучший теннис. Приходится опускать голову, продолжать бороться. Здесь это турнир «Большого шлема», все играют на максимуме своих возможностей и борются. Главное — не отвлекаться, продолжать бороться и использовать небольшие возможности, — приводит слова Свитолиной We Love Tennis.

Гаэль Монфис в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл 90-ю ракетку мира из Боливии Уго Дельена со счётом 4:6, 3:6, 6:1, 7:6 (7:4), 6:1. Во втором круге соревнований он уступил пятой ракетке мира Джеку Дрейперу (3:6, 6:4, 3:6, 5:7).

Календарь "Ролан Гаррос"
Сетка "Ролан Гаррос"
Материалы по теме
Свитолина близка к повторению рекорда Серены по числу четвертьфиналов ТБШ с 2015 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android