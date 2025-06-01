«Мы мотивируем друг друга». Элина Свитолина — о камбэках Монфиса

14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» ответила, вспоминает ли она во время матчей камбэки своего мужа Гаэля Монфиса. В четвёртом круге соревнований Свитолина обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:1.

— Ваш муж, Гаэль Монфилс, хорошо знаком с этими невероятными пятью сетами. Он очень хорошо знаком с пятисетовыми матчами и переломами в матчах, которые выходят из-под контроля. Когда ситуация осложняется в такие моменты, вспоминаете ли вы ключевые моменты тех матчей и говорите ли себе: «Я хочу сделать то же самое»?

— На самом деле, мы мотивируем друг друга. На корте всё по-другому. Иногда это не твой день, не твой лучший теннис. Приходится опускать голову, продолжать бороться. Здесь это турнир «Большого шлема», все играют на максимуме своих возможностей и борются. Главное — не отвлекаться, продолжать бороться и использовать небольшие возможности, — приводит слова Свитолиной We Love Tennis.

Гаэль Монфис в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл 90-ю ракетку мира из Боливии Уго Дельена со счётом 4:6, 3:6, 6:1, 7:6 (7:4), 6:1. Во втором круге соревнований он уступил пятой ракетке мира Джеку Дрейперу (3:6, 6:4, 3:6, 5:7).