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Людмила Самсонова — Чжэн Циньвэнь, результат матча 1 июня 2025, счет 1:2, 4-й круг Ролан Гаррос

Людмила Самсонова проиграла Чжэн Циньвэнь в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге она потерпела поражение от седьмого номера рейтинга китаянки Чжэн Циньвэнь со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 3:6.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 3
7 7 		1 6
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Матч продолжался 2 часа 50 минут. За это время Самсонова не выполнила подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Циньвэнь 10 эйсов, восемь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Чжэн Циньвэнь сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко и американкой Амандой Анисимовой.

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025
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