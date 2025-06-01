Людмила Самсонова проиграла Чжэн Циньвэнь в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025
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18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге она потерпела поражение от седьмого номера рейтинга китаянки Чжэн Циньвэнь со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 3:6.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
18
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
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|1
|6
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Матч продолжался 2 часа 50 минут. За это время Самсонова не выполнила подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Циньвэнь 10 эйсов, восемь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Чжэн Циньвэнь сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко и американкой Амандой Анисимовой.
Комментарии
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