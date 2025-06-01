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Елена Рыбакина — Ига Швёнтек, результат матча 1 июня 2025, счет 1:2, 4-й круг Ролан Гаррос

Ига Швёнтек в волевой борьбе одолела Елену Рыбакину и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге она обыграла чемпионку Уимблдона-2022 Елену Рыбакину из Казахстана (11-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:3, 7:5.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
1 		6 7
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время Швёнтек выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Рыбакиной три эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Ига Швёнтек сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025
Сетка "Ролан Гаррос" - 2025
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