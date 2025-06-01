Ига Швёнтек в волевой борьбе одолела Елену Рыбакину и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге она обыграла чемпионку Уимблдона-2022 Елену Рыбакину из Казахстана (11-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:3, 7:5.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
11
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время Швёнтек выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Рыбакиной три эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Ига Швёнтек сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
Комментарии
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