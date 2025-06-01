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Чжэн Циньвэнь — вторая китаянка, дошедшая до 1/4 финала на «Ролан Гаррос» с 2011 года

Чжэн Циньвэнь — вторая китаянка, дошедшая до 1/4 финала на «Ролан Гаррос» с 2011 года
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Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала второй китайской теннисисткой в Открытой эре, дошедшей до четвертьфинала в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции, после Ли На в 2011 году, когда она завоевала титул. В четвёртом круге соревнований Циньвэнь обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 3
7 7 		1 6
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

За выход в полуфинал соревнований Чжэн Циньвэнь поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Аманда Анисимова (США).

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.

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