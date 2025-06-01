Чжэн Циньвэнь — вторая китаянка, дошедшая до 1/4 финала на «Ролан Гаррос» с 2011 года

Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала второй китайской теннисисткой в Открытой эре, дошедшей до четвертьфинала в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции, после Ли На в 2011 году, когда она завоевала титул. В четвёртом круге соревнований Циньвэнь обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 6:3.

За выход в полуфинал соревнований Чжэн Циньвэнь поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Аманда Анисимова (США).

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.