Чжэн Циньвэнь — вторая китаянка, дошедшая до 1/4 финала на «Ролан Гаррос» с 2011 года
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Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала второй китайской теннисисткой в Открытой эре, дошедшей до четвертьфинала в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции, после Ли На в 2011 году, когда она завоевала титул. В четвёртом круге соревнований Циньвэнь обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
18
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
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7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
За выход в полуфинал соревнований Чжэн Циньвэнь поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Аманда Анисимова (США).
Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.
Комментарии
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