Ига Швёнтек выиграла 25-й матч подряд на «РГ». Это покорялось Надалю, Эверт, Боргу и Селеш
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала 25-ю победу кряду на «Ролан Гаррос». Сегодня, 1 июня, в четвёртом круге «РГ»-2025 она победила чемпионку Уимблдона-2022 Елену Рыбакину из Казахстана (11-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:3, 7:5.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
11
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
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5
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
До Швёнтек 25 и более побед подряд на Открытом чемпионате Франции покорялись двум мужчинам и двум женщинам. Ими были испанец Рафаэль Надаль (39 побед в период 2010-2015 годов), американка Крис Эверт (29; 1974-1981), швед Бьорн Борг (28; 1978-1981) и американка Моника Селеш (25; 1990-1996).
Ига Швёнтек побеждала на «Ролан Гаррос» четыре раза — в 2020 году, а также с 2022-го по 2024-й.
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