Потапова и Данилович вышли в 1/4 финала «Ролан Гаррос», где сыграют с Андреевой и Шнайдер

Российская теннисистка Анастасия Потапова и сербка Ольга Данилович вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025 в парном разряде. В третьем круге они победили дуэт Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания) со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:0.

Матч продолжался 2 часа 52 минуты. За это время Потапова и Данилович выполнили четыре подачи навылет, допустили 11 двойных ошибок и реализовали 7 брейк-пойнтов из 22. На счету их соперниц один эйс, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Потапова и Данилович сыграют с российскими теннисистками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.