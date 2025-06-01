Потапова и Данилович вышли в 1/4 финала «Ролан Гаррос», где сыграют с Андреевой и Шнайдер
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Российская теннисистка Анастасия Потапова и сербка Ольга Данилович вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025 в парном разряде. В третьем круге они победили дуэт Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания) со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:0.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 15:05 МСК
Ольга Данилович
Анастасия Потапова
О. Данилович А. Потапова
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|7 7
|6
|
|6 3
|0
Тереза Михаликова
Оливия Николлс
Т. Михаликова О. Николлс
Матч продолжался 2 часа 52 минуты. За это время Потапова и Данилович выполнили четыре подачи навылет, допустили 11 двойных ошибок и реализовали 7 брейк-пойнтов из 22. На счету их соперниц один эйс, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Потапова и Данилович сыграют с российскими теннисистками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.
Комментарии
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