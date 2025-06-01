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Томми Пол — о своём хобби: иногда во время теннисных матчей думаю о рыбалке

Томми Пол — о своём хобби: иногда во время теннисных матчей думаю о рыбалке
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12-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025 рассказал, что иногда во время матчей думает о рыбалке. В четвёртом круге он обыграл Алексея Попырина из Австралии со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 12:15 МСК
Алексей Попырин
25
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 3
6 		6 6
             
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол

«Мне задают много вопросов о связи между ними, но я не знаю. Для меня это просто способ побега. Когда я рыбачу, не думаю о теннисе. Иногда во время теннисных матчей я думаю о рыбалке, но (смеётся)… Да, когда я там, это как полное отделение от моей работы, от тенниса. Думаю, это очень полезно. Сейчас в Южной Флориде идеальный сезон для рыбалки, поэтому я вижу, как во время моего отсутствия ловят много красивых рыб, и это немного разбивает мне сердце. По крайней мере, кто-то их ловит, верно?» — приводит слова Пола We Love Tennis.

Далее на «Ролан Гаррос» Томми Пол встретится с победителем матча Бен Шелтон (США) — Карлос Алькарас (Испания).

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