Томми Пол — о своём хобби: иногда во время теннисных матчей думаю о рыбалке

12-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025 рассказал, что иногда во время матчей думает о рыбалке. В четвёртом круге он обыграл Алексея Попырина из Австралии со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

«Мне задают много вопросов о связи между ними, но я не знаю. Для меня это просто способ побега. Когда я рыбачу, не думаю о теннисе. Иногда во время теннисных матчей я думаю о рыбалке, но (смеётся)… Да, когда я там, это как полное отделение от моей работы, от тенниса. Думаю, это очень полезно. Сейчас в Южной Флориде идеальный сезон для рыбалки, поэтому я вижу, как во время моего отсутствия ловят много красивых рыб, и это немного разбивает мне сердце. По крайней мере, кто-то их ловит, верно?» — приводит слова Пола We Love Tennis.

Далее на «Ролан Гаррос» Томми Пол встретится с победителем матча Бен Шелтон (США) — Карлос Алькарас (Испания).