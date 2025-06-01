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Ига Швёнтек, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 1 июня, следующая соперница

Ига Швёнтек, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 1 июня, следующая соперница
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В эти дни проходит основная сетка женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», пятой ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек.

Проведённые матчи Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • первый круг: Ига Швёнтек — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:3, 6:3.
  • второй круг: Ига Швёнтек — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:1, 6:2.
  • третий круг: Ига Швёнтек — Жаклин Кристиан (Румыния) — 6:2, 7:5.
  • четвёртый круг: Ига Швёнтек — Елена Рыбакина (Казахстан) — 1:6, 6:3, 7:5.

Следующая соперница Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • 1/4 финала: Элина Свитолина (Украина).

Возможная сетка Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • 1/2 финала: Арина Соболенко (Беларусь).
  • финал: Кори Гауфф (США).

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2025 проходит с 25 мая по 7 июня. Отметим, что Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.

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