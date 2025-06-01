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Швёнтек — о победе над Рыбакиной на «РГ»: в первом сете казалось, что играю против Синнера

Швёнтек — о победе над Рыбакиной на «РГ»: в первом сете казалось, что играю против Синнера
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу над 11-й ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Счёт встречи — 1:6, 6:3, 7:5.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
1 		6 7
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Это было очень тяжело. В первом сете мне казалось, что я играю против Янника Синнера. Елена действительно доводила меня до предела. Я должна была что-то сделать, чтобы вернуться в матч. Просто должна была бороться и надеяться, что она играет не так хорошо. В конце концов мне удалось сыграть в свою игру и победить, так что я очень счастлива», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

За выход в полуфинал Ига Швёнтек поспорит с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

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