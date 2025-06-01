«Проверяйте информацию». Хольгер Руне одёрнул журналиста, допустившего ошибку в вопросе

10-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне исправил журналиста, задавшего ему некорректный вопрос про выступление на «Ролан Гаррос» — 2025.

— Вы три раза проиграли первый сет на этом турнире, не так ли?

— Нет, два. Вы лучше проверяйте свою информацию (улыбается).

— Хорошо, два раза. Извините, значит, два. Почему иногда бывает сложно играть первый сет? Сложнее ли сосредоточиться в начале или всё зависит от ветра, погоды, соперника, которого вы не знаете? В чём причина?

— Против Алиса я сыграл плохой гейм на подаче в неподходящее время. Это в итоге имело значение. Не думаю, что я плохо сыграл в первом сете, но нельзя упускать такие геймы. Я мог бы почти проиграть, вероятно, из-за этого тоже, — приводит слова Руне We love tennis.