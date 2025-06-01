«Горан может помочь любому игроку». Джокович — о сотрудничестве Иванишевича и Циципаса

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о начале сотрудничества греческого теннисиста Стефаноса Циципаса и чемпиона Уимблдона-2001 хорвата Горана Иванишевича.

«Я уверен, что Горан может помочь любому игроку, но особенно Стефаносу на психологическом уровне. Вижу, какие у него сейчас взлёты и падения, какие сомнения он испытывает в своей игре. Думаю, Иванишевич сможет заставить его сосредоточиться на правильных вещах. У него будет чёткое видение того, что он хочет с ним сделать, думаю, будет интересно посмотреть на их совместную работу», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Напомним, Иванишевич сделал выдающуюся тренерскую карьеру благодаря плодотворной работе с Новаком Джоковичем. Он вошёл в его штаб в июне 2019 года, а покинул летом 2024-го. После Горан успел поработать с победительницей Уимблдона-2022 казахстанкой Еленой Рыбакиной, однако сотрудничество не получилось долгим.