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Стало известно, во сколько сыграют Андреева и Рублёв в понедельник на «Ролан Гаррос»

Стало известно, во сколько сыграют Андреева и Рублёв в понедельник на «Ролан Гаррос»
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Организаторы Открытого чемпионата Франции опубликовали расписание игрового дня в понедельник, 2 июня. В этот день пройдут матчи с участием двух российских теннисистов — шестой ракетки мира Мирры Андреевой и 15-го номера рейтинга Андрея Рублёва.

Матч Мирры Андреевой с экс-россиянкой, ныне представляющей Австралию, Дарьей Касаткиной пройдёт на корте имени Сюзан Ленглен. Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.

Андрей Рублёв сыграет с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером. Их матч поставили на вечернюю сессию центрального корта имени Филиппа Шатрье. Начало — не ранее 21:15 мск.

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