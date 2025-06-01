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Арина Соболенко — Аманда Анисимова, результат матча 1 июня 2025, счет 2:0, 4-й круг Ролан Гаррос

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв Аманду Анисимову
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге она одержала победу над американкой Амандой Анисимовой (16-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 17:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Аманда Анисимова
16
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Соболенко выполнила 11 подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Анисимовой три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025 Арина Соболенко поспорит с теннисисткой из Китая Чжэн Циньвэнь.

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025
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