Арина Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв Аманду Анисимову
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге она одержала победу над американкой Амандой Анисимовой (16-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 17:35 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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Аманда Анисимова
А. Анисимова
Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Соболенко выполнила 11 подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Анисимовой три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025 Арина Соболенко поспорит с теннисисткой из Китая Чжэн Циньвэнь.
Комментарии
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