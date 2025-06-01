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Элина Свитолина: сейчас нахожусь не так далеко от топ-10. Это моя цель на сезон

Элина Свитолина: сейчас нахожусь не так далеко от топ-10. Это моя цель на сезон
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14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина ответила, считает ли она себя сейчас лучшим игроком по сравнению с тем временем, когда занимала третью строчку рейтинга.

«У меня есть весь опыт предыдущих лет. Чувствую, что бью по мячу сильнее. Чувствую, что моя подача тоже работает очень хорошо. В то время я чувствовала, что физически была очень крепкой. Сейчас чувствую, что у меня больше ударов. Так что всего понемногу. Самое главное, что у меня есть, и я чувствую, что это хорошо, — это весь опыт предыдущих лет, когда я была на вершине. Сейчас нахожусь не так далеко от топ-10. Так что это моя цель на этот сезон. Быть действительно хорошей в своём теннисе и, конечно, в рейтинге», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

На «Ролан Гаррос» — 2025 Элина Свитолина вышла в четвертьфинал, где встретится с пятой ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши.

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