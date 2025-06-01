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Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс, выйдя в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс, выйдя в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой теннисисткой, которая 10 раз подряд выходила в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема» в женском одиночном разряде со времён Серены Уильямс (10 раз между US Open — 2014 и Australian Open — 2017). Об этом сообщает OptaAce.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 17:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Аманда Анисимова
16
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову (16-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025 Арина Соболенко поспорит с теннисисткой из Китая Чжэн Циньвэнь.

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.

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