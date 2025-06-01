Арина Соболенко, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 1 июня, следующая соперница
В эти дни проходят матчи основной сетки женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула первой ракетки мира представительницы Беларуси Арины Соболенко.
Проведённые матчи Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:
- первый круг: Арина Соболенко — Камилла Рахимова (Россия) — 6:1, 6:0.
- второй круг: Арина Соболенко — Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — 6:3, 6:1.
- третий круг: Арина Соболенко — Ольга Данилович (Сербия) — 6:2, 6:3.
- четвёртый круг: Арина Соболенко — Аманда Анисимова (США) — 7:5, 6:3.
Следующий матч Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:
- 1/4 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай).
Возможная сетка Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:
- полуфинал: Ига Швёнтек (Польша).
- финал: Кори Гауфф (США).
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