Арина Соболенко, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 1 июня, следующая соперница

В эти дни проходят матчи основной сетки женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула первой ракетки мира представительницы Беларуси Арины Соболенко.

Проведённые матчи Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Арина Соболенко — Камилла Рахимова (Россия) — 6:1, 6:0.

второй круг: Арина Соболенко — Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — 6:3, 6:1.

третий круг: Арина Соболенко — Ольга Данилович (Сербия) — 6:2, 6:3.

четвёртый круг: Арина Соболенко — Аманда Анисимова (США) — 7:5, 6:3.

Следующий матч Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025:

1/4 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай).

Возможная сетка Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025: