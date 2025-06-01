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«Ролан Гаррос» — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты матчей 1 июня

«Ролан Гаррос» — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты матчей 1 июня
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Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах Парижа (Франция) завершились матчи четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. Четвёртый круг. Результаты 1 июня:

  • Жасмин Паолини (Италия) — Элина Свитолина (Украина) — 6:4, 6:7 (6:8), 1:6.
  • Елена Рыбакина (Казахстан) — Ига Швёнтек (Польша) — 6:1, 3:6, 7:5.
  • Людмила Самсонова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:7 (5:7), 6:1, 3:6.
  • Арина Соболенко (Беларусь) — Аманда Анисимова (США) — 7:5, 6:3.

Соревнования женской сетки «Ролан Гаррос» в одиночном разряде проходят с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

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