Тиафо — о публике на «Ролан Гаррос»: потрясающе, но и близко не похоже на US Open

16-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказал мнение о публике на «Ролан Гаррос», сравнив её со зрителями на US Open.

«Здесь другая атмосфера, более сдержанная. На US Open столько предвкушения, энергии. А здесь, мне кажется, атмосфера более профессиональная. На «Ролан Гаррос», конечно, тоже много народу. Это потрясающе, но и близко не похоже на US Open.

US Open — это совсем другое. Конечно, как у американца у меня есть ожидания. Два полуфинала, я вошёл в историю. Атмосфера другая. Здесь проще в том смысле, что я могу просто быть собой. Там всё время говорят: «Ты победил Бена. Ты победишь следующего? Станешь следующим, кто это сделает?» Здесь иначе. Каждый матч, который я выигрываю, встречается с реакцией: «О, как приятно быть в четвёртом круге?» Да. Я готов отвечать на такие вопросы хоть весь день. Это просто забавно. Забавно, чувак», — приводит слова Тиафо We love tennis.