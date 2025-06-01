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Свитолина объяснила, почему пожимает руки экс-россиянкам Рыбакиной и Касаткиной

Свитолина объяснила, почему пожимает руки экс-россиянкам Рыбакиной и Касаткиной
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14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о сменивших российское гражданство Елене Рыбакиной и Дарье Касаткиной, а также рассказала, почему пожимает им руки.

«Она сменила гражданство много лет назад, задолго до специальной военной операции (формулировка изменена). Рыбакина теперь представляет Казахстан. Для меня Дарья Касаткина — яркий пример. Она сменила гражданство. Поэтому, конечно, мы пожимаем ей руку сейчас, потому что она поддерживает Украину, и мы уважаем тех, кто это делает. Она не только сменила гражданство, но и выступила в поддержку», — приводит слова Свитолиной We love tennis.

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