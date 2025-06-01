«Я играла на высоком уровне». Рыбакина — о том, что Швёнтек сравнила её с Синнером

11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отреагировала на заявление пятой ракетки мира Иги Швёнтек. Польская теннисистка сказала, что в первом сете четвёртого круга «Ролан Гаррос» ей показалось, что она играет против Янника Синнера. Ига обыграла Елену со счётом 1:6, 6:3, 7:5.
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— Ига сказала после матча, что в первом сете у неё было ощущение, что она играет против Янника Синнера. Вы тоже так чувствовали? Что ваш уровень игры был настолько высок в первом сете?
— Да, определённо. Я играла на очень высоком уровне. Всё получалось. Думаю, это были не длинные розыгрыши. Я просто выполняла каждый удар. Счастлива, что знаю, что у меня есть такой уровень. Другой вопрос – как его на весь матч сохранять. Мне нужно играть так дольше, чем первый сет, чем всего один сет. Как я уже сказала, постараюсь извлечь только положительные моменты. В целом это хороший турнир для меня, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
- 1 июня 2025
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