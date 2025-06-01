Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«У меня были шансы до конца». Рыбакина объяснила поражение от Швёнтек на «Ролан Гаррос»

«У меня были шансы до конца». Рыбакина объяснила поражение от Швёнтек на «Ролан Гаррос»
Комментарии

11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина объяснила поражение в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос». Елена проиграла пятой ракетке мира Иге Швёнтек из Польши со счётом 6:1, 3:6, 5:7.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
1 		6 7
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Определённо не тот результат, который я хотела. Это был тяжёлый матч. Постараюсь взять положительные моменты на весь турнир. Во втором сете был момент, когда она нанесла действительно хороший дальний удар с лёта. Она обрела уверенность, и с этого момента стала гораздо агрессивнее и оттеснила меня назад, не дав мне проявить инициативу. Тем не менее у меня были шансы до конца, и, думаю, было важно, что я играла несколько пассивно в самые важные моменты», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Календарь "Ролан Гаррос"
Сетка "Ролан Гаррос"
Материалы по теме
«Я играла на высоком уровне». Рыбакина — о том, что Швёнтек сравнила её с Синнером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android