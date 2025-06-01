«У меня были шансы до конца». Рыбакина объяснила поражение от Швёнтек на «Ролан Гаррос»

11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина объяснила поражение в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос». Елена проиграла пятой ракетке мира Иге Швёнтек из Польши со счётом 6:1, 3:6, 5:7.

«Определённо не тот результат, который я хотела. Это был тяжёлый матч. Постараюсь взять положительные моменты на весь турнир. Во втором сете был момент, когда она нанесла действительно хороший дальний удар с лёта. Она обрела уверенность, и с этого момента стала гораздо агрессивнее и оттеснила меня назад, не дав мне проявить инициативу. Тем не менее у меня были шансы до конца, и, думаю, было важно, что я играла несколько пассивно в самые важные моменты», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.