«У меня были шансы до конца». Рыбакина объяснила поражение от Швёнтек на «Ролан Гаррос»
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11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина объяснила поражение в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос». Елена проиграла пятой ракетке мира Иге Швёнтек из Польши со счётом 6:1, 3:6, 5:7.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
11
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|5
|
|6
|7
5
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Определённо не тот результат, который я хотела. Это был тяжёлый матч. Постараюсь взять положительные моменты на весь турнир. Во втором сете был момент, когда она нанесла действительно хороший дальний удар с лёта. Она обрела уверенность, и с этого момента стала гораздо агрессивнее и оттеснила меня назад, не дав мне проявить инициативу. Тем не менее у меня были шансы до конца, и, думаю, было важно, что я играла несколько пассивно в самые важные моменты», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
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