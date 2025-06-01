Легечка — о праздновании с Синнером: то чувство, когда выигрываешь один гейм у Янника

34-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка забавно прокомментировал своё поражение от лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. В третьем круге «Ролан Гаррос» Легечка проиграл со счётом 0:6, 1:6, 2:6. Чех опубликовал радостную фотографию с празднованием.

«Эта фотография подводит итог всему матчу. Думаете, я выиграл матч или сет? Нет, нет. Это то чувство, когда выигрываешь один гейм у Янника Синнера на «Ролан Гаррос». Янник, заслуженная победа, желаю тебе удачи на турнире. Я рад двум последним неделям на грунте, сейчас полностью сфокусирован на травяном сезоне», — написал Легечка на личной странице в социальных сетях.