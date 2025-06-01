Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Легечка — о праздновании с Синнером: то чувство, когда выигрываешь один гейм у Янника

Легечка — о праздновании с Синнером: то чувство, когда выигрываешь один гейм у Янника
Комментарии

34-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка забавно прокомментировал своё поражение от лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. В третьем круге «Ролан Гаррос» Легечка проиграл со счётом 0:6, 1:6, 2:6. Чех опубликовал радостную фотографию с празднованием.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 13:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
0 		1 2
             
Иржи Легечка
34
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

«Эта фотография подводит итог всему матчу. Думаете, я выиграл матч или сет? Нет, нет. Это то чувство, когда выигрываешь один гейм у Янника Синнера на «Ролан Гаррос». Янник, заслуженная победа, желаю тебе удачи на турнире. Я рад двум последним неделям на грунте, сейчас полностью сфокусирован на травяном сезоне», — написал Легечка на личной странице в социальных сетях.

Материалы по теме
«Надрал мне задницу». Легечка — о разгромном поражении от Синнера на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android