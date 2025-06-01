«Мне нужна была такая победа». Швёнтек — о матче с Рыбакиной на «Ролан Гаррос»

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек оценила победу над 11-й ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Швёнтек обыграла Рыбакину со счётом 1:6, 6:3, 7:5.

«Это очень много значит. Думаю, мне нужна была такая победа, чтобы почувствовать, что я способна побеждать под давлением. И даже если всё идёт не так, как надо, всё равно переломить ход матча и выиграть его. Для меня это отличное подтверждение. Хотела провести такой матч. Конечно, здорово, что я полностью контролирую ход матча. Против отличных игроков это не всегда возможно. Счастлива, что боролась», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.