«Мне нужна была такая победа». Швёнтек — о матче с Рыбакиной на «Ролан Гаррос»
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек оценила победу над 11-й ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Швёнтек обыграла Рыбакину со счётом 1:6, 6:3, 7:5.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
11
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|5
|
|6
|7
5
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Это очень много значит. Думаю, мне нужна была такая победа, чтобы почувствовать, что я способна побеждать под давлением. И даже если всё идёт не так, как надо, всё равно переломить ход матча и выиграть его. Для меня это отличное подтверждение. Хотела провести такой матч. Конечно, здорово, что я полностью контролирую ход матча. Против отличных игроков это не всегда возможно. Счастлива, что боролась», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.
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