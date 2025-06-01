Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Бена Шелтона

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге он обыграл 13-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 20 минут. В её рамках Алькарас четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Шелтона шесть эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

За выход в полуфинал Карлос Алькарас поспорит с американцем Томми Полом.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Карлос Алькарас — действующий чемпион соревнований.