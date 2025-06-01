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Карлос Алькарас — Бен Шелтон, результат матча 1 июня, счёт 3:1, 4-й круг Ролан Гаррос

Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Бена Шелтона
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге он обыграл 13-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 17:50 МСК
Бен Шелтон
13
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 8 		3 6 4
7 10 		6 4 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча продолжалась 3 часа 20 минут. В её рамках Алькарас четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Шелтона шесть эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

За выход в полуфинал Карлос Алькарас поспорит с американцем Томми Полом.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Карлос Алькарас — действующий чемпион соревнований.

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