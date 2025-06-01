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Анна Калинская поделилась фотографией с собакой

Анна Калинская поделилась фотографией с собакой
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28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала милую фотографию в социальных сетях, на которой позирует со своей собакой Беллой. Судя по эмодзи, спортсменка находится во Франции.

Фото: Из личного архива Калинской

На «Ролан Гаррос» — 2025 Анна Калинская проиграла в первом круге. Она уступила чешке Мари Боузковой со счётом 4:6, 5:7. Она впервые с Australian Open — 2023 потерпела поражение на старте турнира «Большого шлема».

Лучшим результатом Анны в нынешнем сезоне является выход в полуфинал на соревнованиях WTA-250 в Сингапуре. В парном разряде Калинская выиграла титул на «тысячнике» в Мадриде (Испания) в дуэте с румынкой Сораной Кырстей.

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