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Алькарас — третий самый молодой игрок, кто вышел в 1/4 финала «РГ» четыре года подряд

Алькарас — третий самый молодой игрок, кто вышел в 1/4 финала «РГ» четыре года подряд
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим самым молодым игроком в Открытой эре, которому удалось выйти в четвертьфинал мужского одиночного разряда на «Ролан Гаррос» четыре года подряд, после Матса Виландера и Рафаэля Надаля.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 17:50 МСК
Бен Шелтон
13
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 8 		3 6 4
7 10 		6 4 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В четвёртом круге Алькарас обыграл 13-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4. За выход в полуфинал Карлос поспорит с американцем Томми Полом (12-й в рейтинге).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Карлос Алькарас — действующий чемпион соревнований.

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