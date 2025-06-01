Алькарас — третий самый молодой игрок, кто вышел в 1/4 финала «РГ» четыре года подряд

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим самым молодым игроком в Открытой эре, которому удалось выйти в четвертьфинал мужского одиночного разряда на «Ролан Гаррос» четыре года подряд, после Матса Виландера и Рафаэля Надаля.

В четвёртом круге Алькарас обыграл 13-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4. За выход в полуфинал Карлос поспорит с американцем Томми Полом (12-й в рейтинге).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Карлос Алькарас — действующий чемпион соревнований.