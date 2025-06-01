«Хочу отомстить». Арина Соболенко — о четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 с Циньвэнь

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2025 против китаянки Чжэн Циньвэнь. Двумя неделями ранее Соболенко проиграла Циньвэнь на «тысячнике» в Риме (Италия).
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«С ней всегда сложные матчи. Она отличный игрок, поэтому я ожидаю отличной битвы. Очень рада встретиться с ней в четвертьфинале. Хочу отомстить за последний матч, который у нас был, одержать победу после того, что произошло в Риме.
Признаюсь, я была довольно измотана после матча, который у нас был в Риме. На том турнире я играла, думая, что мне не стоило там выступать, что нужно немного отдохнуть перед «Ролан Гаррос». Может быть, это потому, что корты там немного медленнее, и у неё было больше времени для подготовки ударов, но теперь я свежа и готова соревноваться», — приводит слова Соболенко Punto de Break.
- 1 июня 2025
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