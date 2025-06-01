Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 1 июня, следующий соперник

Карлос Алькарас, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 1 июня, следующий соперник
Аудио-версия:
Комментарии

В эти дни проходит основная сетка мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула чемпиона «Ролан Гаррос» — 2024 второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Проведённые матчи Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • первый круг: Карлос Алькарас — Джулио Цеппьери (Италия) — 6:3, 6:4, 6:2.
  • второй круг: Фабиан Марожан (Венгрия) – 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.
  • третий круг: Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:1, 6:3, 4:6, 6:4.
  • четвёртый круг: Бен Шелтон (США) — 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4.

Следующий матч Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • 1/4 финала: Томми Пол (США)

Возможная сетка Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • 1/2 финала – Лоренцо Музетти (Италия);
  • финал – Янник Синнер (Италия).
Материалы по теме
Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Бена Шелтона
Календарь "Ролан Гаррос"
Сетка "Ролан Гаррос"
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android