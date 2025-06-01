Карлос Алькарас, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 1 июня, следующий соперник

В эти дни проходит основная сетка мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты матчей и возможный турнирный путь до титула чемпиона «Ролан Гаррос» — 2024 второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Проведённые матчи Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Карлос Алькарас — Джулио Цеппьери (Италия) — 6:3, 6:4, 6:2.

второй круг: Фабиан Марожан (Венгрия) – 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.

третий круг: Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:1, 6:3, 4:6, 6:4.

четвёртый круг: Бен Шелтон (США) — 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4.

Следующий матч Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025:

1/4 финала: Томми Пол (США)

Возможная сетка Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» — 2025:

1/2 финала – Лоренцо Музетти (Италия);

финал – Янник Синнер (Италия).