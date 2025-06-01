Арина Соболенко: были годы, когда я приезжала на «РГ» без уверенности. Сейчас я готова

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила о готовности завоевать титул на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Мой настрой всегда одинаков: выиграть как можно больше. В прошлом году я не была так же совершенна, как сейчас. Я значительно улучшила свою игру перед «Ролан Гаррос». У меня больше нет сомнений по поводу того, что я не смогу играть на грунте. В этом году у меня больше уверенности.

Заглядывая вперёд на Australian Open и US Open, знаю, что там я фаворит. Я могу очень хорошо выступить на этом покрытии (харде. — Прим. «Чемпионата»). Были годы, когда я приезжала на «Ролан Гаррос» без необходимой уверенности. Я видела таких игроков, как Ига, с гораздо большей подвижностью, с лучшими оружиями. Я не была уверена, что готова, но теперь знаю, что готова. Я очень рада и горжусь собой за то, как подхожу к этому турниру», — приводит слова Соболенко Punto de Break.