Карлос Алькарас одержал 100-ю победу на грунте на уровне ATP
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал свою 100-ю победу на уровне ATP на грунте в 119 матчах. Среди игроков, начавших карьеру в Открытую эру, только Рафаэль Надаль (112) одержал 100 побед в меньшем количестве матчей на этом покрытии.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 17:50 МСК
13
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 3
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2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В четвёртом круге Алькарас обыграл 13-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4. За выход в полуфинал Карлос поспорит с американцем Томми Полом (12-й в рейтинге).
Открытый чемпионат Франции — 2025 проходит с 25 мая по 7 июня. Карлос Алькарас — действующий чемпион соревнований.
Комментарии
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