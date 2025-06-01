Карлос Алькарас одержал 100-ю победу на грунте на уровне ATP

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал свою 100-ю победу на уровне ATP на грунте в 119 матчах. Среди игроков, начавших карьеру в Открытую эру, только Рафаэль Надаль (112) одержал 100 побед в меньшем количестве матчей на этом покрытии.

В четвёртом круге Алькарас обыграл 13-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4. За выход в полуфинал Карлос поспорит с американцем Томми Полом (12-й в рейтинге).

Открытый чемпионат Франции — 2025 проходит с 25 мая по 7 июня. Карлос Алькарас — действующий чемпион соревнований.