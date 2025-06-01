Фрэнсис Тиафо обыграл Даниэля Альтмайера и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

16-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге он обыграл немца Даниэля Альтмайера (66-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. В её рамках Тиафо шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Альтмайера восемь эйсов, три двойные ошибки и три заработанных и реализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Тиафо поспорит с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Хольгер Руне (Дания).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующий чемпион соревнований — Карлос Алькарас.