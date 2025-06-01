Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фрэнсис Тиафо — Даниэль Альтмайер, результат матча 1 июня, счёт 3:0, 4-й круг Ролан Гаррос

Фрэнсис Тиафо обыграл Даниэля Альтмайера и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Комментарии

16-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге он обыграл немца Даниэля Альтмайера (66-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 19:40 МСК
Фрэнсис Тиафо
16
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
3 		4 6 4
             
Даниэль Альтмайер
66
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. В её рамках Тиафо шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Альтмайера восемь эйсов, три двойные ошибки и три заработанных и реализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Тиафо поспорит с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Хольгер Руне (Дания).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующий чемпион соревнований — Карлос Алькарас.

Календарь "Ролан Гаррос"
Сетка "Ролан Гаррос"
Материалы по теме
Алькарас — третий самый молодой игрок, кто вышел в 1/4 финала «РГ» четыре года подряд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android