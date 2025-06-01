Фрэнсис Тиафо обыграл Даниэля Альтмайера и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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16-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2025. В четвёртом круге он обыграл немца Даниэля Альтмайера (66-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 19:40 МСК
16
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
3 : 0
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|2
|3
|4
|5
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|6
|7 7
|
|4
|6 4
66
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. В её рамках Тиафо шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Альтмайера восемь эйсов, три двойные ошибки и три заработанных и реализованных брейк-пойнта.
За выход в полуфинал Тиафо поспорит с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Хольгер Руне (Дания).
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующий чемпион соревнований — Карлос Алькарас.
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