Соболенко — о «Ролан Гаррос»: не знаю, почему меня поставили на этот корт во второй раз

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о том, что играла матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2025 на втором по значимости корте на турнире, имени Сюзанн Ленглен.

«Конечно, я предпочитаю играть на больших кортах. Но, возможно, не все могут достать билеты на главный корт, так что, возможно, хорошо играть на другом стадионе, который тоже большой и красивый. Если вы спросите меня, что я предпочитаю, я бы сказала, что корт имени Филиппа Шатрье.

Не знаю, почему они поставили меня на этот корт во второй раз. Честно говоря, не хочу жаловаться. Я победила, я счастлива, поэтому надеюсь, что отныне буду играть только на Шатрье. Так и должно быть, верно? Ничего страшного», — приводит слова Соболенко Punto de Break.