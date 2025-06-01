Соболенко пришла на интервью Джоковича. Они посмеялись над запахом теннисных мячей

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пришла на телевизионное интервью 24-кратного чемпиона мэйджоров, шестого номера рейтинга серба Новака Джоковича каналу TNT Sports.

Джокович открыл упаковку теннисных мячей и насладился запахом свежего инвентаря. То же самое сделала и Соболенко.

Фото: Кадры из трансляции

Соболенко: Это лучший запах!

Джокович: Мамма мия!

Соболенко: Мамма мия!

Теннисисты подписали мячи, а затем подарили их зрителям, наблюдавшим за интервью со стороны.

На «Ролан Гаррос» — 2025 Соболенко уже вышла в четвертьфинал. Джокович сыграет завтра, 2 июня, в четвёртом круге.