Соболенко пришла на интервью Джоковича. Они посмеялись над запахом теннисных мячей

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пришла на телевизионное интервью 24-кратного чемпиона мэйджоров, шестого номера рейтинга серба Новака Джоковича каналу TNT Sports.
Джокович открыл упаковку теннисных мячей и насладился запахом свежего инвентаря. То же самое сделала и Соболенко.
Фото: Кадры из трансляции
Соболенко: Это лучший запах!
Джокович: Мамма мия!
Соболенко: Мамма мия!
Теннисисты подписали мячи, а затем подарили их зрителям, наблюдавшим за интервью со стороны.
На «Ролан Гаррос» — 2025 Соболенко уже вышла в четвертьфинал. Джокович сыграет завтра, 2 июня, в четвёртом круге.