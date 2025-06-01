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«Временами я был расстроен и зол на себя». Алькарас — о победе над Шелтоном на «РГ»

«Временами я был расстроен и зол на себя». Алькарас — о победе над Шелтоном на «РГ»
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над 13-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Счёт — 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 17:50 МСК
Бен Шелтон
13
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 8 		3 6 4
7 10 		6 4 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Мы очень уважаем друг друга каждый раз, когда играем, и стараемся развлечь публику. Здорово, что Бен есть в туре, потому что он всегда излучает энергию на корте. Но это был также очень тяжёлый матч. Честно говоря, сегодня я боролся сам с собой, это было действительно ментально. Пытался успокоить себя, но временами я был расстроен и зол на себя. Разговаривал сам с собой и говорил себе не самые приятные вещи. Но я не позволял этим негативным мыслям работать против меня», — приводит слова Алькараса We Love Tennis.

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