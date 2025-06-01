«Временами я был расстроен и зол на себя». Алькарас — о победе над Шелтоном на «РГ»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над 13-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Счёт — 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4.
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«Мы очень уважаем друг друга каждый раз, когда играем, и стараемся развлечь публику. Здорово, что Бен есть в туре, потому что он всегда излучает энергию на корте. Но это был также очень тяжёлый матч. Честно говоря, сегодня я боролся сам с собой, это было действительно ментально. Пытался успокоить себя, но временами я был расстроен и зол на себя. Разговаривал сам с собой и говорил себе не самые приятные вещи. Но я не позволял этим негативным мыслям работать против меня», — приводит слова Алькараса We Love Tennis.
- 1 июня 2025
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