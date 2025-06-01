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Ига Швёнтек ответила, важно ли для неё побить рекорд по количеству побед на «РГ» подряд

Ига Швёнтек ответила, важно ли для неё побить рекорд по количеству побед на «РГ» подряд
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек ответила, хочет ли она побить рекорд Крис Эверт по количеству побед на «Ролан Гаррос» подряд.

— Сейчас у вас 25 побед подряд на «Ролан Гаррос». Рекорд Крис Эверт — 29. Насколько важен для вас этот рекорд?
— Я понятия не имела об этом, так что… — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Ига Швёнтек одержала 25-ю победу кряду на «Ролан Гаррос», обыграв Елену Рыбакину из Казахстана (11-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:3, 7:5. До Швёнтек 25 и более побед подряд на Открытом чемпионате Франции покорялись двум мужчинам и двум женщинам. Ими были испанец Рафаэль Надаль (39 побед в период 2010-2015 годов), американка Крис Эверт (29; 1974-1981), швед Бьорн Борг (28; 1978-1981) и американка Моника Селеш (25; 1990-1996).

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