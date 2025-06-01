Ига Швёнтек ответила, важно ли для неё побить рекорд по количеству побед на «РГ» подряд

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек ответила, хочет ли она побить рекорд Крис Эверт по количеству побед на «Ролан Гаррос» подряд.

— Сейчас у вас 25 побед подряд на «Ролан Гаррос». Рекорд Крис Эверт — 29. Насколько важен для вас этот рекорд?

— Я понятия не имела об этом, так что… — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Ига Швёнтек одержала 25-ю победу кряду на «Ролан Гаррос», обыграв Елену Рыбакину из Казахстана (11-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:3, 7:5. До Швёнтек 25 и более побед подряд на Открытом чемпионате Франции покорялись двум мужчинам и двум женщинам. Ими были испанец Рафаэль Надаль (39 побед в период 2010-2015 годов), американка Крис Эверт (29; 1974-1981), швед Бьорн Борг (28; 1978-1981) и американка Моника Селеш (25; 1990-1996).