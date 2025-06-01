«У неё все шансы». Елена Рыбакина — о возможной победе Швёнтек на «Ролан Гаррос»

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о перспективах пятикратной победительницы мэйджоров польки Иги Швёнтек на победу на «Ролан Гаррос» — 2025 после очного матча.

— Как вы оцениваете форму Иги Швентек сейчас для оставшейся части «Ролан Гаррос»? Она приехала сюда пятой ракеткой мира, в нашей стране её не считали главным фаворитом на победу. Как думаете, этот матч может всё изменить?

— Такие сложные матчи определённо придают больше уверенности. Особенно когда вы продвигаетесь дальше в сетке. У неё есть шансы, как и у всех остальных. Она хорошо играла в некоторые ключевые моменты. У неё большая интенсивность. Думаю, у неё есть все шансы, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.