Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Был разочарован после первого сета». Шелтон — о поражении от Алькараса на «Ролан Гаррос»

«Был разочарован после первого сета». Шелтон — о поражении от Алькараса на «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал поражение от второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Бен проиграл Карлосу со счётом 6:7 (8:10), 3:6, 6:4, 4:6.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 17:50 МСК
Бен Шелтон
13
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 8 		3 6 4
7 10 		6 4 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Положительные и отрицательные чувства. Я думаю, что мой общий уровень был хорошим. Большую часть матча я играл хорошо и поддерживал свой уровень, чему рад. Самое сложное в игре против лучших — это поддерживать уровень на протяжении долгого времени. Доволен этой частью своей игры. Был разочарован после первого сета. Всегда чувствую, что на «Шлемах», если беру первый сет, то это как неуправляемый поезд, и это очень тяжело. Я очень осложняю жизнь сопернику, особенно если поддерживаю этот уровень. В четвёртом или пятом сете, если у меня есть преимущество, я чувствую себя очень уверенно.

В последний раз я играл с защищающимся чемпионом на турнире «Большого шлема», когда был с Синнером в Австралии и имел похожие шансы в первом сете, поэтому немного обидно проиграть первый сет так же, потому что это немного выбивает из колеи. В целом считаю, что показал отличный теннис. Доволен тем, как развивается моя игра на грунтовых кортах. Да, думаю, что есть ещё некоторые вещи, которые я пытаюсь улучшить», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Календарь "Ролан Гаррос"
Сетка "Ролан Гаррос"
Материалы по теме
«Временами я был расстроен и зол на себя». Алькарас — о победе над Шелтоном на «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android