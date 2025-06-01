«Был разочарован после первого сета». Шелтон — о поражении от Алькараса на «Ролан Гаррос»

13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал поражение от второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025. Бен проиграл Карлосу со счётом 6:7 (8:10), 3:6, 6:4, 4:6.

«Положительные и отрицательные чувства. Я думаю, что мой общий уровень был хорошим. Большую часть матча я играл хорошо и поддерживал свой уровень, чему рад. Самое сложное в игре против лучших — это поддерживать уровень на протяжении долгого времени. Доволен этой частью своей игры. Был разочарован после первого сета. Всегда чувствую, что на «Шлемах», если беру первый сет, то это как неуправляемый поезд, и это очень тяжело. Я очень осложняю жизнь сопернику, особенно если поддерживаю этот уровень. В четвёртом или пятом сете, если у меня есть преимущество, я чувствую себя очень уверенно.

В последний раз я играл с защищающимся чемпионом на турнире «Большого шлема», когда был с Синнером в Австралии и имел похожие шансы в первом сете, поэтому немного обидно проиграть первый сет так же, потому что это немного выбивает из колеи. В целом считаю, что показал отличный теннис. Доволен тем, как развивается моя игра на грунтовых кортах. Да, думаю, что есть ещё некоторые вещи, которые я пытаюсь улучшить», — сказал Шелтон на пресс-конференции.