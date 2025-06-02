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Новак Джокович посетил празднования «ПСЖ» в честь победы в Лиге чемпионов

Новак Джокович посетил празднования «ПСЖ» в честь победы в Лиге чемпионов
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал гостем празднований «ПСЖ» в честь победы клуба в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В финале турнира парижане разгромили миланский «Интер» со счётом 5:0.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

Фото: Кадр из трансляции

На стадион команды «Парк де Пренс» в Париже (Франция) приехали футболисты с трофеем Лиги чемпионов, организована развлекательная программа для гостей и болельщиков.

Перед финалом Лиги чемпионов Новак Джокович признался, что будет поддерживать «ПСЖ» в финале из-за того, что является болельщиком итальянского «Милана». Сам серб играл матч на «Ролан Гаррос» во время финала.

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