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Почти все теннисисты топ-10 рейтингов ATP и WTA сыграют в миксте на US Open — журналист

Почти все теннисисты топ-10 рейтингов ATP и WTA сыграют в миксте на US Open — журналист
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Известный американский журналист Бен Ротенберг заявил, что большое число топ-игроков планируют принять участие в обновлённом миксте на US Open — 2025.

«До турнира ещё несколько месяцев, но US Open уже очень взволнован тем, что они готовят в новом смешанном парном турнире. Интерес игроков-одиночников огромен. Я слышал, что уже планируют сыграть 9 из 10 лучших теннисисток WTA, а также все из топ-10 ATP», — написал Ротенберг на личной странице в социальных сетях.

Ранее о намерении сыграть в миксте на Открытом чемпионате США заявляли ряд российских теннисистов. Мирра Андреева встанет в пару с Даниилом Медведевым, Андрей Рублёв — с чешкой Каролиной Муховой.

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