«Полагаю, что он очень уверен в себе». Алькарас — о предстоящей встрече с Полом на «РГ»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Помню, что все матчи, в которых я играл против него, были очень тяжёлыми. Это было действительно сложно. На турнирах «Большого шлема», на «Мастерсах» и на всех турнирах, где играл против него, это было совсем не просто. Проиграл много матчей против него. Он сейчас в четвертьфинале турнира «Большого шлема», так что его уровень сейчас очень высок. Полагаю, что он очень уверен в себе. Это будет очень интересный матч. Буду стараться идти вперёд, стараться быть лучше. Постараюсь извлечь уроки из тех ошибок, которые допустил сегодня. Не собираюсь повторять их против Томми, но думаю, что для людей это будет очень интересный матч, потому что каждый раз, когда мы играем друг против друга, повышаем свой уровень. Это будет хороший четвертьфинал», — сказал Алькарас на пресс-конференции.