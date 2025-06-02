Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Полагаю, что он очень уверен в себе». Алькарас — о предстоящей встрече с Полом на «РГ»

«Полагаю, что он очень уверен в себе». Алькарас — о предстоящей встрече с Полом на «РГ»
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 12:00 МСК
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Помню, что все матчи, в которых я играл против него, были очень тяжёлыми. Это было действительно сложно. На турнирах «Большого шлема», на «Мастерсах» и на всех турнирах, где играл против него, это было совсем не просто. Проиграл много матчей против него. Он сейчас в четвертьфинале турнира «Большого шлема», так что его уровень сейчас очень высок. Полагаю, что он очень уверен в себе. Это будет очень интересный матч. Буду стараться идти вперёд, стараться быть лучше. Постараюсь извлечь уроки из тех ошибок, которые допустил сегодня. Не собираюсь повторять их против Томми, но думаю, что для людей это будет очень интересный матч, потому что каждый раз, когда мы играем друг против друга, повышаем свой уровень. Это будет хороший четвертьфинал», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Календарь "Ролан Гаррос"
Сетка "Ролан Гаррос"
Материалы по теме
«Был разочарован после первого сета». Шелтон — о поражении от Алькараса на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android