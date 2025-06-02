Карлос Алькарас: в моменты давления и проявляются великие спортсмены

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025 высказался об умении справляться с давлением. В четвёртом круге соревнований Карлос обыграл американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4.

«Я согласен с тем, что сказал Луис Энрике. Это правда, что теннисисты чаще всего испытывают давление во время матча или турнира. В моменты давления и проявляются великие спортсмены, если они справляются с ним тем или иным способом. В конце концов, в этом и заключается большая разница между великим спортсменом и хорошим. И я всегда повторяю себе, что в такие моменты нужно выкладываться по полной, отдавать больше, не боясь», — сказал Алькарас на пресс-конференции.