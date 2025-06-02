Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас: в моменты давления и проявляются великие спортсмены

Карлос Алькарас: в моменты давления и проявляются великие спортсмены
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025 высказался об умении справляться с давлением. В четвёртом круге соревнований Карлос обыграл американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4.

«Я согласен с тем, что сказал Луис Энрике. Это правда, что теннисисты чаще всего испытывают давление во время матча или турнира. В моменты давления и проявляются великие спортсмены, если они справляются с ним тем или иным способом. В конце концов, в этом и заключается большая разница между великим спортсменом и хорошим. И я всегда повторяю себе, что в такие моменты нужно выкладываться по полной, отдавать больше, не боясь», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Календарь "Ролан Гаррос"
Сетка "Ролан Гаррос"
Материалы по теме
«Полагаю, что он очень уверен в себе». Алькарас — о предстоящей встрече с Полом на «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android