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«Я так думаю, он понял, как играть на грунте». Карлос Алькарас — об уровне Бена Шелтона

«Я так думаю, он понял, как играть на грунте». Карлос Алькарас — об уровне Бена Шелтона
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об игре 13-й ракетки мира американского теннисиста Бена Шелтона на грунте. В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Алькарас обыграл Шелтона со счётом 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 17:50 МСК
Бен Шелтон
13
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 8 		3 6 4
7 10 		6 4 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«У него отличная игра на грунте. Я так думаю, он понял, как играть на грунте, и он может быть на высоком уровне. Сегодня он показал, что может делать на грунте или на любом другом покрытии. Да, он вырос на харде или на другом покрытии, но полагаю, что он уже несколько лет в туре и понимает, как играть и на грунте. В будущем мы увидим от Бена отличный уровень игры на грунте», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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