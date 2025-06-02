Лоренцо Музетти победил Хольгера Руне и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл 10-ю ракетку рейтинга Хольгера Руне в четвёртом круге турнира «Ролан Гаррос» в Париже (Франция) со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 6:2.

Матч продолжался 3 часа 18 минут. Музетти сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету его соперника один эйс, три двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти. В четвертьфинале итальянец встретится с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо.

Напомним, «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по восьмое июня. Призовой фонд соревнования составляет € 56 352 000.