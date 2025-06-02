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Лоренцо Музетти — Хольгер Руне, результат матча 2 июня 2025, счет 3:1, 4-й круг «Ролан Гаррос» в Париже

Лоренцо Музетти победил Хольгера Руне и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл 10-ю ракетку рейтинга Хольгера Руне в четвёртом круге турнира «Ролан Гаррос» в Париже (Франция) со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 21:55 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 		3 6 6
5 		6 3 2
             
Хольгер Руне
10
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Матч продолжался 3 часа 18 минут. Музетти сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету его соперника один эйс, три двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти. В четвертьфинале итальянец встретится с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо.

Напомним, «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по восьмое июня. Призовой фонд соревнования составляет € 56 352 000.

Календарь "Ролан Гаррос"
Турнирная сетка "Ролан Гаррос"
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