Лоренцо Музетти победил Хольгера Руне и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл 10-ю ракетку рейтинга Хольгера Руне в четвёртом круге турнира «Ролан Гаррос» в Париже (Франция) со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 21:55 МСК
7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 1
|1
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|3
|6
|6
|
|6
|3
|2
10
Хольгер Руне
Х. Руне
Матч продолжался 3 часа 18 минут. Музетти сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету его соперника один эйс, три двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти. В четвертьфинале итальянец встретится с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо.
Напомним, «Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по восьмое июня. Призовой фонд соревнования составляет € 56 352 000.
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