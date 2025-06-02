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«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины, одиночный разряд: результаты матчей 1 июня

«Ролан Гаррос» — 2025, мужчины, одиночный разряд: результаты матчей 1 июня
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1 июня, на грунтовых кортах Парижа (Франция) завершились матчи четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня мужской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Мужчины. Четвёртый круг. Результаты 1 июня:

Алексей Попырин (Австралия) — Томми Пол (США) – 6:3 6:3 6:3
Бен Шелтон (США) — Карлос Алькарас (Испания) 6:7 3:6 6:4 4:6
Фрэнсис Тиафо (США) – Даниэль Альтмайер (Германия) 6:3 6:4 7:6
Лоренцо Музетти (Италия)Хольгер Руне (Дания) 7:5 3:6 6:3 6:2

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующий чемпион соревнований — Карлос Алькарас.

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