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Карлос Алькарас повторил достижение Рафаэля Надаля

Карлос Алькарас повторил достижение Рафаэля Надаля
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 75-ю победу в карьере над соперником из топ-20 ATP, сообщает Opta Ace в социальной сети X.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 17:50 МСК
Бен Шелтон
13
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 8 		3 6 4
7 10 		6 4 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

С момента первой публикации рейтинга в 1973 году только Джимми Коннорс (91) добился 75 побед в топ-20 ATP за меньшее количество матчей, чем Алькарас (109). Столько же матчей, как и Алькарасу, понадобилось испанцу Рафаэлю Надалю.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос»-2025 Алькарас обыграл 13-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4. За выход в полуфинал Карлос поспорит с американцем Томми Полом (12-й в рейтинге).

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