Карлос Алькарас повторил достижение Рафаэля Надаля

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 75-ю победу в карьере над соперником из топ-20 ATP, сообщает Opta Ace в социальной сети X.

С момента первой публикации рейтинга в 1973 году только Джимми Коннорс (91) добился 75 побед в топ-20 ATP за меньшее количество матчей, чем Алькарас (109). Столько же матчей, как и Алькарасу, понадобилось испанцу Рафаэлю Надалю.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос»-2025 Алькарас обыграл 13-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4. За выход в полуфинал Карлос поспорит с американцем Томми Полом (12-й в рейтинге).