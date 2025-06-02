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«Я должен быть честным». Алькарас высказался о своём нелегальном ударе в матче с Шелтоном

«Я должен быть честным». Алькарас высказался о своём нелегальном ударе в матче с Шелтоном
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший в 1/8 финала «Ролан Гаррос» американца Бена Шелтона, прокомментировал один из эпизодов по ходу матча, где в ходе розыгрыша он отбил мяч выброшенной вперёд ракеткой, сразу признав нарушение.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 17:50 МСК
Бен Шелтон
13
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 8 		3 6 4
7 10 		6 4 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я просто подумал, что не могу промолчать. Я бы чувствовал вину, если бы ничего не сказал. Дело в том, что если я знаю, что сделал что-то неправильно, нарушил правило, я должен быть честным — с собой, с Беном, со всеми. Думаю, в этом и есть суть спорта. Всё должно быть именно так. Надо быть справедливым по отношению к сопернику и к себе. Я сказал это, потому что знал, что удар был нарушением правил. Так быть не должно. В первом сете у Бена тоже был момент: его подача задела сетку, судья этого не заметил. Он спросил меня: «Если хочешь, мы можем переиграть». Это всё — про взаимное уважение. Думаю, спорт должен быть именно таким», — сказал испанец на пресс-конференции.

В четвертьфинале Карлос встретится с 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом.

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